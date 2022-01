Ragusa. Approvata la “Carta del Decoro e della Cura della Città”

La Giunta Municipale di Ragusa ha approvato, su proposta dell’assessore al verde pubblico e sviluppo di comunità Giovanni Iacono, la “Carta del Decoro e della Cura”.

Il documento costituisce un vademecum delle buone prassi per il rispetto del bene comune e la cura della città in cui sono delineati tutti quei comportamenti considerati irrispettosi nei confronti della comunità e dei beni pubblici che vengono puniti con specifiche sanzioni amministrative.

La Carta del Decoro e della Cura ha l’obiettivo di elencare i principi e i criteri atti alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente urbano, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.

“La Carta – spiega l’assessore Giovanni Iacono – promuove la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, prescrivendo divieti ed obblighi e si prefigge di incrementare il senso civico dei cittadini coinvolgendoli nella vita sociale del Comune incentivando così forme di collaborazione e partecipazione. La stessa comprende diverse sezioni dedicate a: disposizioni in merito a parchi, giardini pubblici e cura del verde pubblico; vie, piazze e tutti quei spazi pubblici adibiti all’uso sociale collettivo ed in cui chiunque ha il diritto di circolare e dialogare; rifiuti e pulizia dei luoghi pubblici per mantenere un adeguato livello socio-igienico-sanitario nelle strade della città; cura di tutti gli animali, sia selvatici che domestici.”

