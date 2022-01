La7 torna a parlare di Modica

È stata trasmessa questo pomeriggio la prima di una serie di repliche della trasmissione “Eden, un pianeta da salvare”, in onda su LA7. L’emittente televisiva si è occupata di Modica, grazie ad un ampio servizio di Licia Colò che nei mesi scorsi era stata in città. Non è stato il classico servizio sulla cioccolata, ma un reportage completo che ha esaltato Modica come città della cultura ed all’interno della quale si è anche parlato del cioccolato. La giornalista è partita dalla resilienza dell’antica capitale della Contea, facendo un viaggio all’interno del Castello dei Conti per poi accendere le luci sulle costruzioni realizzate all’interno della roccia, le grotte, oggi trasformate anche in abitazioni di lusso. Le chiese di San Giorgio e San Pietro non potevano mancare il tutta la loro maestosità ma è stato fatto un salto anche a Marina di Modica, con le sue dune e la sua bandiera blu. Circa mezz’ora di servizio che non ha mancato dei versi di Gesualdo Bufalino, quando in una poesia ha definito Modica una melograna spaccata in due. Gran finale dal teatro Garibaldi con un pezzo musicale intriso di amore per la nostra isola con “Notturno siciliano” del Maestro Sergio Carrubba. Grande soddisfazione da parte di tutta la città e dell’amministrazione comunale, che ringrazia la redazione per aver trasmesso la replica del programma, offrendo la possibilità di vedere la nostra città a chi non aveva potuto seguire la scorsa puntata.

