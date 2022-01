Ciclismo. Primi allenamenti per Multicar di Vittoria

Primi allenamenti del nuovo anno per l’Asd Multicar Amarù che, lungo le strade del versante ipparino, sta animando una serie di uscite nell’ambito del ritiro tuttora in fase di svolgimento. I direttori sportivi del sodalizio gialloblù hanno avuto modo di appurare la tenuta atletica dei componenti del gruppo e, soprattutto, di verificare quali gli elementi su cui puntare i riflettori per potenziare la pedalata e la progressione durante gli esercizi in strada. “Ci siamo mossi con la massima attenzione in queste giornate – spiegano il presidente Carmelo Cilia e il vicepresidente Giuseppe Massaro – sapendo che si tratta degli appuntamenti legati alla fase di preparazione che dovranno dirci fin dove ci possiamo spingere. Siamo molto contenti per il rendimento di tutti i ragazzi. Ci sono ancora parecchi margini di miglioramento. Abbiamo dimostrato quanto, il fatto di lavorare in gruppo, possa essere positivo e produttivo soprattutto per i più giovani. Abbiamo allestito una squadra che, secondo noi, potrà migliorare ancora di più i risultati ottenuti durante la scorsa stagione. Naturalmente, il verdetto è rimesso alle varie competizioni. Ma stiamo già facendo di tutto per potere dire la nostra in occasione delle prime gare della prossima stagione. Siamo soddisfatti, insomma, per come sta andando”.

