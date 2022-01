Colombia. Incidente in galleria: 7 morti e 33 feriti.

Sette morti e 33 feriti è il tragico bilancio del pauroso incidente stradale avvenuto nel tunnel Los Venados che fa parte dell’importante autostrada, situata tra le montagne, che collega i dipartimenti colombiani di Tolima e Quindio con la capitale Bogotà. Un groviglio di lamiere accartocciate che ha richiesto l’intervento di ben 13 ambulanze e diverse squadre dei vigili del fuoco. L’incidente è stato causato dalla rottura dei freni di un’ automezzo pesante che ha finito per coinvolgere altri 15 veicoli che procedevano nel senso di marcia. Il ministro dei Trasporti, Angela Maria Orozco, si è rammaricata per il tragico e sfortunato incidente e ha inviato un messaggio di cordoglio alle famiglie delle vittime. Da parte sua, il Segretario alla Salute di Tolima, Jorge Bolívar, ha dichiarato che la maggior parte dei feriti è stata ospedalizzata nelle città di Santa Lucia, Cajamarca e Tolima. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Colombia, con quasi 6.000 persone decedute, rimaste coinvolte tra gennaio e ottobre 2021.

