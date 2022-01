Giarratana. Si è dimesso l’assessore Pagano

Il 31 dicembre scorso, con una lettera indirizzata al sindaco Lino Giaquinta, ha rassegnato le dimissioni da Assessore Comunale al verde pubblico, allo sport ed impiantistica sportiva ed ai servizi tecnici e manutentivi, Salvatore Pagano.

“Le difficoltà personali e politiche con l’attuale maggioranza, – scrive Pagano – da un pò di tempo a questa parte sono, sono ormai insuperabili sicuramente anche per colpa mia.

Ritengo dunque non sussistano più i presupposti per un mio impegno all’interno della Giunta

Comunale in quanto è venuto a mancare quel rapporto di fiducia reciproco e quella comunicazione diretta e aperta che ritengo indispensabile per poter esercitare un confronto costruttivo anche e soprattutto nel momento in cui si presentano diversità di vedute e opposizioni, elementi irrinunciabili

per un efficace lavoro di squadra che si deve avere sempre come finalità per il buon governo che Giarratana merita soprattutto in questo difficile momento storico, in questa fase delicata sia dal punto di vista sanitario ma anche sociale ed economico.

Le sono grato, Sindaco, per la fiducia datami in tutti questi anni di fattiva collaborazione, – ribadisce Salvatore Pagano – è stato per

me un grande onore ricoprire sia la carica di Assessore che di Vice Sindaco, incarico istituzionale che ho condotto con il massimo impegno, trasparenza e disponibilità verso tutti i cittadini con l’unico obbiettivo di operare per il bene e lo sviluppo della nostra amata Giarratana.

Ho cercato di collaborare con pieno senso di responsabilità con tutti gli Assessori, Consiglieri di maggioranza e di opposizione, dipendenti comunali, Associazioni Sportive e Culturali ai quali va il mio sentito ringraziamento per la fattiva disponibilità dimostrata nei miei confronti.

Ringrazio infine la Giunta Comunale – conclude – alla quale auguro di proseguire al meglio con gli impegni del programma elettorale e a tutti un buon proseguimento delle attività istituzionali. Un grazie particolare ai cittadini che mi hanno supportato e ‘ sopportato’ per tutti questi anni”.

