Xi Jinping: unità, solidarietà, cooperazione nel discorso alla nazione e al mondo

Solo con l’unità, la solidarietà e la cooperazione, i paesi di tutto il mondo saranno in grado di scrivere un nuovo capitolo nella costruzione di un futuro condiviso per l’umanità, ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel suo discorso di Capodanno. Xi ha tracciato una panoramica della situazione in Cina e della posizione di Pechino nel mondo, mettendo in evidenza gli sforzi diplomatici del Paese per risolvere i conflitti, compresi i risultati conseguiti nel 2021 dal Paese e le proiezioni per il 2022. Il presidente ha ricordato che a tutt’oggi la Cina ha fornito 2 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 a più di 120 Paesi e organizzazioni internazionali. Non ha mancato di ricordare la prossima apertura dei Giochi Olimpici invernali di Pechino. “Tra poco più di un mese si apriranno le Olimpiadi e Paraolimpiadi. Non risparmieremo sforzi ed energie per presentare una meravigliosa Olimpiade”, ha aggiunto. Ha anche detto che la completa riunificazione della patria è un’aspirazione comune a tutti i connazionali che vivono su entrambi i lati dello stretto di Taiwan. “Spero sinceramente che tutti i figli e le figlie della nazione cinese uniscano le forze per creare un futuro più luminoso per il popolo cinese”. Nel suo discorso ha toccato anche le sacche di povertà ancora esistenti nel paese. “Coloro che prima vivevano in condizioni di povertà non dovranno più preoccuparsi di cibo e vestiario, o dell’accesso all’istruzione, all’alloggio e all’assicurazione sanitaria, grazie agli sforzi sostenuti dal popolo cinese di generazione in generazione”, ha affermato Xi. Ha esortato il Paese a non adagiarsi sui risultati ottenuti, poiché la strada da percorrere è ancora molto lunga. Ha anche menzionato i tre astronauti cinesi che stanno lavorando nello spazio, gli accreditati nelle missioni diplomatiche, gli studenti e i connazionali cinesi all’estero che stanno cercando di realizzare i loro sogni. “ Apprezzo molto tutti i vostri grandi sforzi e vi faccio – ha concluso Xi – i miei migliori auguri per il nuovo anno. “

