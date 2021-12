ONU. Guterres: messaggio di Capodanno

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo messaggio di Capodanno augura la piena ripresa dell’economia mondiale dopo due anni di pandemia globale che ha causato più di 5 milioni di morti. “I grandi momenti di difficoltà offrono anche grandi opportunità” ha aggiunto. Il Segretario ha affermato che “il mondo accoglie il 2022, mettendo alla prova le nostre speranze per il futuro”, citando l’aumento della povertà, la distribuzione non uniforme dei vaccini contro il Covid-19, l’inadeguatezza degli impegni climatici, i conflitti in atto, la divisione e la disinformazione; sfide politiche e morali che il mondo dovrà affrontare. Il segretario ha auspicato un “piano audace per vaccinare tutta la popolazione mondiale”. Ha spronato gli stati più ricchi a sostenere i paesi in via di sviluppo con finanziamenti e investimenti, oltre ad alleviare il peso dei loro debiti. Guterres, ha inoltre strigliato le diplomazie per le strategie nazionalistiche di accorpamento adottate nella somministrazione dei vaccini che ha considerato fallimentare. La mia speranza è che i Paesi capiscano che d’ora in poi dobbiamo trovare un modo equo per affrontare la pandemia o ne saremo tutti vittime”. Ha auspicato altresì, in conclusione, “nuova enfasi su scienza, fatti e ragione”.

