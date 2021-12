Chiedevano ai parenti che si recavano in visita di esibire il green pass per accedere nella struttura ma il titolare e tre operatori sanitari e della casa-albergo modicana ne erano sprovvisti. I carabinieri , nell’ambito di una campagna di ispezioni e controlli sulle residenze sanitarie assistenziali per anziani, hanno sanzionato i quattro perché privi del certificato di avvenuta vaccinazione.

