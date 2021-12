Monterosso Almo. Consiglio Comunale in seduta straordinaria

Domattina alle 9,30 è stato convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria. All’ordine del giorno tra l’altro la revisione periodica annuale delle società partecipate e la presa d’atto del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del Distretto Socio – Sanitario 44.

Sulla convocazione del Cosiglio Comunale nel

pomeriggio è stato diramato un comunicato da parte di Paolo Amato quale candidato sindaco al Gruppo Futuro Comune. “ Questa convocazione del Consiglio comunale sarà il settimo consiglio dell’anno 2021.

Al di là del numero relativamente esiguo delle convocazioni si ha come la percezione di voler svilire e sottovalutare l’importanza del più importante organo di controllo dell’ente.

Basti pensare – afferma Amato – che dal 3 giugno 2021 non sono stati inseriti comunicazioni , interrogazioni o interpellanze come punto all’ordine del giorno, strumento interlocutorio fondamentale nel rapporto tra consiglio e giunta.

Comprendo l’apatia dei cittadini e il poco coinvolgente metodo che utilizzano le istituzioni per renderli partecipi ma li invito comunque a venire e a comprendere determinate dinamiche, anche in assenza di dirette Facebook.

La differenza si fa anche e soprattutto nei modi , contenuti , idee, programmazioni , regolamenti e non solo ordinaria amministrazione.

L’ordinario – conclude Paolo Amato – a Monterosso non basta più.”

Salva