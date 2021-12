Casi covid in aumento. Continua la corsa al tampone in provincia

Continua ad aggravarsi la situazione in provincia di Ragusa, che nelle ultime 24 ore registra lo sconfortante aumento delle unità positive, facendo così alzare di molto la curva di contagio che conta 1554 persone positive al Sars-Cov 19 di cui 1509 in isolamento domiciliare, 36 ricoverate, 7 nella Rsa di Ragusa e 2 nella foresteria Covid.

Ancora lunghe code davanti farmacie e drive-in, per potersi sottoporre a test rapido, sopratutto per chi è entrato in contatto con persone risultate positive al Covid-19. I casi di coronavirus hanno preso il sopravvento in tutta la provincia, colpendo maggiormente Ragusa, Modica, Vittoria, Pozzallo e Ispica, anche se, nonostante i contagi la percentuale dei vaccinati nelle prime due città si aggira intorno al 90%. Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

• Acate 17 (+1)

• Chiaramonte G. 16 (+1)

• Comiso 81 (+3)

• Giarratana 3 (-1)

• Ispica 63 (+22)

• Modica 283 (+29)

• Monterosso Almo 3 (-1)

• Pozzallo 132 (+11)

• Ragusa 624 (+40)

• Santa Croce Camerina 26 (+8)

• Scicli 57 (+14)

• Vittoria 204 (+28)

Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi.

