Jonathan Invernino ha ricevuto il premio speciale Csen Ragusa

L’atleta Jonathan Invernino ha ricevuto a Ragusa il premio speciale Csen 2021 per i risultati conseguiti nel corso dell’anno. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi durante la cerimonia di premiazione del trofeo Padua atleta dell’anno. Invernino è stato accompagnato dal maestro Angelo Corifeo che lo ha cresciuto sul piano atletico e che lo ha assistito nel corso della sua carriera costellata da numerosi successi, gli ultimi dei quali a livello internazionale. Nel corso della serata di premiazione, sono stati letti i risultati ottenuti da Invernino nel campo degli sport da combattimento che ne fanno uno degli atleti più titolati, nel corso del 2021, a livello provinciale. “E, non a caso – sottolinea il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – gli abbiamo consegnato il nostro premio speciale. Ringrazio Adolfo Padua, mentore del premio Padua dedicato alla memoria del fratello Salvatore, indimenticato atleta, che ogni anno ci ospita nel contesto di una stupenda kermesse che ha assunto un ruolo di primissimo piano anche a livello regionale. Facciamo i nostri migliori complimenti a Invernino e al maestro Corifeo per i risultati raggiunti. E auspichiamo che possano essere i primi di una lunghissima serie che costelleranno una carriera destinata a diventare sempre più luminosa”.

