Differenziata. Modica e Ragusa tra le migliori 5 della Sicilia

Modica e Ragusa si distinguono in Sicilia per fronte della raccolta differenziata. Le due città sono tra le più virtuose dell’Isola visto che da una classifica contenuta nel dossier “Comuni ricicloni” di Legambiente, risultano nelle prime cinque posizioni tra i comuni con più di 50 mila abitanti. Al vertice c’è Mazara del Vallo e poi, in ordine, Agrigento, Marsala, Ragusa e Modica, tutti compresi tra il 66 e il 75% di differenziata. Naturalmente non basta dividere correttamente la spazzatura: affinché possa essere recuperata e rimessa in circolo occorre costruire degli impianti che riciclino gli scarti convertendoli in altro materiale, a partire da quelli che trattano l’organico con la produzione di biometano e compost. Tra i comuni minori spicca il centro dei Nebrodi di Longi dove 1.359 abitanti riciclano il 92,8%, producendone appena 19 kg pro capite. Seguono Calamonaci, Villafranca Sicula, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Castel di Lucio, Cerami, Prizzi, Lucca Sicula e Rometta, tutti tra 83 e 90%.

