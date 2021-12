Consiglio comunale di Vittoria. Pelligra: Spettacolo indecoroso

“Continua, in Consiglio comunale a Vittoria, da parte della maggioranza, il teatro dell’assurdo”. E’ quanto afferma il consigliere comunale della Lega, Biagio Pelligra, segretario cittadino del movimento politico Sviluppo Ibleo, dopo il nulla di fatto, l’ennesimo, dell’ultima seduta. “La maggioranza – prosegue Pelligra – non essendo riuscita ad eleggersi un suo presidente un mese fa, continua a bloccare i lavori del Consiglio comunale, cercando, con l’istituto dell’autotutela, di bypassare il giudizio amministrativo e ora anche un’indagine penale. Ho più volte fatto presente la difficoltà della situazione, ho chiarito quali possono essere i riverberi negativi di questa fase di stallo. Ma niente, la maggioranza ha proseguito per la propria strada come se nulla fosse”. “Nel frattempo, l’Amministrazione comunale, indisturbata, in soli due mesi, invece di risolvere i tanti problemi della città, che cosa fa? – continua Pelligra – Pensa bene di predisporre decine e decine di nomine tra componenti dello staff di gabinetto ed esperti. Vorrei allora comprendere a che cosa serve nominare gli assessori ed eleggere i consiglieri comunali se per risolvere i problemi della città bisogna ricorrere agli esperti. Una situazione davvero kafkiana quella a cui stiamo assistendo. Non penso che, al giorno d’oggi, ai cittadini importi chi sia il presidente del Consiglio quanto, piuttosto, che i tanti problemi esistenti in città siano risolti. Ritengo ci sia solo da chiedere scusa ai vittoriesi per lo spettacolo indecoroso che la politica, certa politica, sta producendo”.

