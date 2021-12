Covid: situazione fuori controllo in provincia di Ragusa

È corsa al tampone in tutta Italia, farmacie prese d’assedio, file chilometriche e niente feste per molte famiglie italiane. In provincia di Ragusa la situazione non è da meno, le unità positive sono salite a dismisura negli ultimi giorni facendo alzare di molto la curva di contagio che adesso registra 1395 persone positive al Sars-Cov 19 di cui 1354 in isolamento domiciliare, 33 ricoverate, 6 nella Rsa di Ragusa e 2 nella foresteria Covid. La quarta ondata, scoppiata, a quanto pare, a ridosso delle feste ha colpito anche i vaccinati come da previsione, ma fortunatamente grazie alle vaccinazioni sono stati schermati gli effetti gravi ed evitate pressioni sugli ospedali e sulle terapie intensive. I casi di covid-19 hanno preso il sopravvento in tutta la provincia, colpendo maggiormente Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo anche se nonostante i contagi la percentuale dei vaccinati nelle prime due città si aggira intorno al 90%. Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

• Acate 16

• Chiaramonte G. 15

• Comiso 78

• Giarratana 4

• Ispica 41

• Modica 254

• Monterosso Almo 4

• Pozzallo 121

• Ragusa 584

• Santa Croce Camerina 18

• Scicli 43

• Vittoria 176

Le tabelle con i dati di oggi:

Salva