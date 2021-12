L’Anac e D’Antona. Modica, l’assessore : “Accuse maldestre”

Lo scorso 26 dicembre, Vito D’Antona di Sinistra Italiana, denunciava un presunto oscuramento degli atti sul piano di riequilibrio del Comune di Modica. Citando una delibera, sosteneva che la corrispondenza con la Corte dei Conti non può essere tenuta riservata in quanto non vi è alcuna legge che lo prescrive. “L’autore delle accusa – precisa oggi l’assessore al Bilancio Annamaria Aiello – ha artificiosamente estrapolato un passaggio delle premesse di tale delibera oscurandone la conclusione. Per rinfrescargli la memoria e per giusto dovere di chiarezza verso i cittadini, il documento ANAC del 6 dicembre 2021 delibera che “un’amministrazione può opporre il diniego/differimento rispetto ad una istanza di accesso civico generalizzato in presenza di esclusioni tra le quali rientrano l’attività diretta all’emanazione di pianificazione e di programmazione. Quindi, tenuto conto che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale […] sia inteso come atto di pianificazione che atto amministrativo generale, rientra tra gli atti previsti dall’art.24, co.lett C della l.241/90, l’amministrazione può valutare il differimento dell’accesso civico generalizzato agli atti propedeutici alla sua adozione fino alla definizione dell’intera procedura di riequilibrio”. Per l’assessore “non si capiscono le motivazioni delle accuse ricevute da suddetto ex consigliere se non l’ennesimo maldestro tentativo di distorcere la verità. Non appena concluso l’iter di approvazione del piano di riequilibrio finanziario, il testo integrale verrà reso noto e consultabile da chiunque. Questa Amministrazione ha sempre operato nel rispetto della legalità e della trasparenza in ogni aspetto e a maggior ragione su un aspetto delicato come quello finanziario. La comunicazione dell’Anac è la definitiva conferma che operiamo rispettando la legge”.

