Servizi di integrazione scolastica 2020-2021. Report gradimento

È online, sul sito del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il report sul questionario di gradimento relativo ai servizi di integrazione scolastica per l’anno 2020-2021.

Il documento, a cura del settore Politiche sociali dell’ente, è stato rivolto ai genitori degli studenti disabili che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, agli operatori delle cooperative, agli insegnanti di sostegno, ai docenti, ai dirigenti ed ai collaboratori scolastici.

Sono stati 197 in totale gli studenti assistiti coi servizi di assistenza e trasporto, svolti da cinque cooperative o enti gestori. Sono stati 177 gli studenti con disabilità psicofisica grave supportati con assistenza specialistica nel periodo settembre 2020-giugno 2021. Il trasporto scolastico è stato svolto per 151 gli studenti disabili.

Assicurato a 144 studenti con disabilità psicofisica il servizio di assistenza all’autonomia, per 18 ore settimanali a studente. Il relazione alle necessità legate alla situazione pandemica, il servizio si è adattato alle necessita dello studente prevedendo l’intervento dell’operatore anche a domicilio, quando i genitori per prudenza abbiamo preferito tenere i figli disabili a casa.

Tra i servizi svolti anche quelli di assistenza agli studenti con disabilità visiva e uditiva.

Il questionario è stato somministrato a tutti e 197 i genitori o tutori legali degli studenti portatori di handicap che hanno usufruito del servizio coordinato dal Libero Consorzio Comunale ibleo. L’esito delle risposte è dettagliato e consultabile online. Nelle considerazioni finali è spiegato che “la rilevazione ha evidenziato complessivamente un buon grado di soddisfazione per i servizi di assistenza forniti dall’ente, anche attraverso le cooperative o enti che li hanno svolti”. L’esito è stato “Ottimo” per l’82,16% degli intervistati; “Buono” per il 15,38%; “Sufficiente” per l’1,65% e solo una persona ha espresso un giudizio negativo.

