Myanmar. Trovati 35 corpi bruciati nelle loro auto

Sgomento in Myanmar dopo il ritrovamento di 35 corpi bruciati nelle loro auto nel comune di Hpruso nello stato di Kayah. Si tratterebbe di un attacco di forze militari perpetrato a danno di cittadini dello stato asiatico, secondo il sottosegretario delle Nazione Unite Martin Griffith che ha definito “credibili” le informazioni sul ritrovamento di 35 corpi in veicoli bruciati nel nord-est del Paese. “Condanno queste gravi situazioni venutesi a creare in Myanmar” ha affermato il funzionario, esortando le autorità del paese ad avviare indagini per chiarire le motivazioni e le dinamiche della tragedia. Le foto pubblicate sui social mostrano due camion e un’auto dati alle fiamme su una strada secondaria e il rinvenimento di corpi bruciati all’interno. Secondo l’Osservatorio dei Testimoni del Myanmar, si tratterebbe di uomini, donne e bambini, uccisi dai militari saliti al potere, dopo il colpo di stato dello scorso febbraio. Il funzionario delle Nazioni Unite ha invitato le forze di sicurezza e i gruppi armati in Myanmar a prendere tutte le misure necessarie per proteggere la popolazione civile. Secondo l’Associazione per l’Assistenza ai Prigionieri Politici in 10 mesi, più di 1.300 civili sono morti nel Paese a causa di cruente repressioni militari.

