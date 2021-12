Modica ha salutato Daniele Caschetto. Luci spente per lutto

Modica, nel Duono di San Giorgio, si è stretta attorno alla famiglia Caschetto per dare l’ultimo saluto a Daniele, il 44enne deceduto giovedì scorso a causa dell’incidente stradale avvenuto sulla SS 194. Un padre di famiglia, un ragazzo voluto bene da tutti con dei forti valori morali che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

In segno di lutto e di rispetto per il dolore che stanno vivendo i parenti, gli amici e i colleghi, l’amministrazione comunale ha deciso di spegnere le luci natalizie di Piazza Matteotti e Corso Umberto.

Domani, frattanto, è fissato un incidente probatorio sui luoghi dell’incidente disposto dal pubblico ministero Santo Fornasier. La polizia locale ha praticamente completato la propria indagini. Tre i feriti che hanno riportato prognosi dai 30 ai 15 giorni.

