Il Modica Calcio torna a lavoro dopo la pausa natalizia

Dopo la pausa natalizia il Modica Calcio di Giancarlo Betta, nel pomeriggio ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo Airone in vista della prima gara del 2022 che il 9 gennaio vedrà i rossoblu della Contea impegnati “Vincenzo Barone” contro la RG Siracusa per il match valido come prima giornata di ritorno del girone D del campionato di Promozione.

Musso e compagni, si sono ritrovati per dare inizio alla seconda parte di richiamo della preparazione sotto lo sguardo vigile del professor Saro Marangio e per quanto riguarda i portieri, Roberto La Malfa, con l’obiettivo di arrivare alla prima partita del 2022 in condizioni fisiche ottimali.

Seduta differenziata per i giocatori acciaccati, mentre il resto della rosa ha iniziato a lavorare regolarmente concludendo l’allenamento con una partita a campo ridotto.

La comitiva rossoblù, si allenerà fino al 30 dicembre, poi Giancarlo Betta e il suo staff concederà altri due giorni di riposo a tutta la rosa per permettere a tutti di festeggiare con le famiglie il Capodanno.

La squadra tornerà poi a lavoro a pieno ritmo il 2 gennaio per avvicinarsi alla prima sfida casalinga del 2022 con la RG Siracusa e alla sfida di Coppa Italia sul campo del Città di Canicattini in un primo momento programmata per il 5 Gennaio e poi spostata dal Comitato Siculo della LND al 12 Gennaio per permettere alla formazione siracusana di recuperare la partita di campionato con il Club Calcio Vittoria non disputata lo scorso 19 dicembre

