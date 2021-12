Modica, nuova vita per i “Ponti Pulera”

Chissà quanti negli anni hanno immaginato i

portici dirimpetto al Municipio ripuliti dal logorio del tempo. Tanti li abbiamo sognati come un luogo elegante dove sostare e magari gustare un aperitivo. Tempo al tempo visto che i portici di Piazza Principe di Napoli, comunemente conosciuti come Ponti Pulera, quello che sorreggono Palazzo Salemi. Da lunedì, infatti, sono finalmente iniziati i lavori per la ristrutturazione dell’intero immobile, oggi di proprietà di almeno tre privati, grazie alle agevolazioni edilizie concesse dal Governo. Un progetto che dovrebbe rifare splendore ai portici e all’intero palazzo, una splendida costruzione seicentesca adoperata come prima sede del Municipio. Il Palazzo presenta un’architettura d’ordine toscanico. A piano terra si trova, appunto, un portico con sei arcate sovrastato al piano superiore da una balconata continua. Sono quindi i portici, in dialetto “Ponti Pùlera”, l’elemento caratteristico di un’opera che è stata in grado di resistere al terremoto del 1693.

