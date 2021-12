Ryanair taglia i voli. “Pagano anche Comiso, Catania e Trapani

Il Covid sta continuando a mettere a dura prova le compagnie aeree e tra queste anche Ryanair. Anche la società low cost Ryanair diminuisce i volti a causa della crisi determinata dal covid. Tra meno di un mese sarà costretta a limitare alcune tratte e, in alcuni casi, eliminarle. A causa di un imponente calo della domanda, Ryanair taglierà centinaia di voli in Italia tra il 10 e il 31 gennaio 2022. Un taglio calcolato intorno al 33% la sua capacità di programma prevista per gennaio. Le ultime restrizioni di viaggio nel mondo hanno ridotto il traffico previsto di dicembre di Ryanair da 10 a 11 milioni a un range inferiore di tra 9 a 9,5 milioni.

Ryanair, ripercussioni a Catania

Per quanto riguarda l’aeroporto di Fiumicino, dovrebbe essere il collegamento per Bari e per le destinazioni estere: Atene, Malta, Marsiglia e Sofia. Vengono ridotte le frequenze per Bergamo, Cagliari, Genova, Malpensa, Perugia, Pisa, Roma, Venezia, Verona, Trieste, Francoforte e Vienna.

Ryanair, ripercussioni a Comiso

Da Comiso sospesi i voli per Bari e Bergamo e frequenze ridotte per Malpensa e Roma.

