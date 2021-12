Incidente stradale a Vittoria tra una Fiat Punto ed una Renault Clio. La Fiat dopo l’impatto è finita in un terrapieno difronte l’Ospedale Guzzardi. Sul posto, per i rilievi, la polizia municipale, il vigili del fuoco e l’ambulanza medicalizzata, per soccorrere una donna rimasta ferita.

foto franco assenza

