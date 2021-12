Ventiquattro famiglie raggiunte in tutta Modica, per offrire loro un Natale più sereno. Quattro team della Misericordia, formato da nove volontari hanno consegnato cena e pranzo in queste ore in diversi quartieri della città. 87 persone tra cui 18 bambini potranno sedere attorno ad un tavolo e gustare i sapori del Natale.

“Abbiamo fatto uno sforzo organizzativo notevole – spiega il responsbaile, Angelo Gugliotta – . Siamo stanchi ma felici e soddisfatti”.

Salva