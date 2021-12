La Fondazione Ciurciù dona le ceste natalizie a onlus iblee

Centocinquanta ceste natalizie. E’ il numero dei pacchi regalo che la Fondazione “Iolanda e Francesco Ciurciù” di Pozzallo, nella persona del suo presidente Giovanni Ciurciù e della moglie Sara e del vicepresidente Pietro Galazzo, ha voluto regalare ad alcune onlus iblee che si occupano di disabilità: l’associazione “Così come sei” e il Centro diurno, entrambi di Pozzallo, e la “Piccolo Principe Onlus” di Ragusa e di Donnalucata. In mattinata, i coniugi Ciurciù e Galazzo hanno fatto visita alla struttura ragusana dove tanti bambini festanti hanno accolto con vero piacere l’arrivo del presidente della Fondazione, della moglie, e del vicepresidente.

A fare gli onori di casa, la presidente dell’associazione “Piccolo Principe Onlus”, Melania Firrito, assieme a tutti i collaboratori che lavorano all’interno della struttura.

“Faccio i complimenti a questa associazione che lavora in due realtà come Ragusa e Donnalucata – dice Giovanni Ciurciù – e posso garantire che la mia presenza e il mio aiuto non verranno mai a mancare per coloro che lavorano a fianco dei disabili. Constato che questa struttura di Ragusa è un’ottima struttura, segno di un amore e di un impegno serio verso i nostri figli “speciali”. Un modello di assoluta efficienza quello che vede le famiglie dei bambini disabili primi attori dell’associazione, che si sostiene grazie ai proventi del cinque per mille, rispetto a cui è in corso una campagna promozionale proprio in questi giorni”.

La Fondazione pozzallese non è nuova a questi “eventi” di solidarietà. In passato, il presidente Giovanni Ciurciù si è speso, nel corso delle festività natalizie e pasquali, per la consegna di diverse ceste con prodotti alimentari di qualità. Impegno, come conferma lo stesso presidente, che sarà mantenuto anche nei prossimi anni.

Calogero Castaldo

Salva