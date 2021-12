Concerto dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “Verga” di Modica

Ha riscosso ottimi consensi il Concerto dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “Giovanni Verga” di Modica dal titolo “Dante 7.0”, tenutosi ail Teatro Garibaldi.

Dopo due anni di pausa forzata dovuta alla pandemia, si è tornati in Concerto, con la straordinaria partecipazione del noto attore Giuseppe Bisogno, nella veste di narratore e voce recitante di versi tratti dalla Divina Commedia del sommo poeta Dante.

Il gruppo Orchestrale formato dagli alunni del Liceo Musicale, affiancati da docenti tutor, trascinati dal direttore, M° Mirko Causo, docente presso lo stesso istituto, ha incantato il numeroso pubblico presente con esecuzioni di altissimo livello di brani di grandi artisti e compositori internazionali come Anderson, Dello Joio, Ferran, Shermann, Smith e Williams.

Ad aprire la serata è stata l’esecuzione del brano “Satiric Dances”, musica per una commedia di Aristofane del compositore e pianista statunitense di Norman dello Joio ed a seguire la Sinfonia n. 1 “The Divine Comedy: Inferno, Purgatorio, Ascension e Paradiso” di Robert W. Smith con la partecipazione dell’illustre attore, insegnante e voce narrante Giuseppe Bisogno che ha incantato i presenti con la sua bravura ed alta professionalità artistica anche durante l’esecuzione della Fantasia Sinfonica per Narratore e Banda “El Quijote” (Don Chisciotte) del compositore Spagnolo Ferrer Ferran.

Incantevole interpretazione, da parte dell’Orchestra dio Fiati del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, è stata dedicata al celeberrimo brano di Leroy Anderson “The Typewriter” (La macchina da scrivere), reso famoso anche grazie all’ interpretazione, alla macchina da scrivere, del celebre attore americano Jerry Lewis nel film “Dove vai sono guai” del regista Frank Tashlin e che ha visto Andrea Leandri, alunno di IV Msb della classe di percussioni del Prof. Giuseppe Valenti, interpretare meravigliosamente e finemente tale brano con la macchina da scrivere.

“The Typewriter” è un particolare brano strumentale scritto da Leroy Anderson nel 1950 ed eseguito per la prima volta dalla Boston Pops Orchestra ed il titolo si riferisce al fatto che per eseguire il brano è necessaria una macchina per scrivere, da utilizzare sul palco.

Il concerto si è concluso con l’esecuzione di temi tratti dal Musical Mary Poppins ed arrangiati dal celebre compositore newyorkese Alfred Reed e: “John Williams in Concert” arrangiati dal compositore americano Paul Lavender e su temi del grande direttore d’orchestra e compositore americano John Williams, autore di straordinari successi e colonne sonore come Indiana Jones, Guerre stellari, Harry Potter, E.T., Mamma ho perso l’aereo, Shindler List .

Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico Alberto Moltisanti per l’alto livello raggiunto dall’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “Verga” e da ciascun alunno componente l’Orchestra stessa diretta dal M° Mirko Caruso.

“Protagonisti, sempre, gli straordinari alunni del Liceo Musicale e Coreutico, veri e propri talenti sapientemente guidati dai loro docenti con una alchimia che pone l’Istituto “Giovanni Verga” di Modica – commenta la Referente del Liceo Musicale, Loredana Vernuccio – tra le migliori istituzioni nazionali scolastiche dove l’attenzione al successo formativo degli alunni è punto di forza dell’istituzione scolastica stessa”.

