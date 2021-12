Giarratana. L’asilo nido comunale riparte a gennaio 2022

Dopo aver superato ostacoli non indifferenti di natura burocratica, il servizio dell’asilo nido è stato affidato dal Distretto socio-sanitario 44, e in parte implementato dal Comune di Giarratana con fondi regionali, per poter dare alle famiglie un’offerta educativa e un servizio di sostegno alla famiglia più completo ed articolato. Il Servizio infatti sarà realizzato per 5 giorni alla settimana per 8 ore al giorno, e sarà esteso anche ai mesi estivi. Potranno essere ammessi un massimo di 24 bambini. Le famiglie interessate, che sono utilmente collocate in graduatoria, e in ordine cronologico le altre che hanno presentato domanda successivamente, saranno informate dell’avvio del servizio e saranno chiamate dal personale del Nido per avviare l’attività di inserimento dei bambini, personalizzato per ciascuno.

L’affidataria è la Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa che curerà l’aspetto amministrativo – gestionale.

Il servizio che costituisce un prezioso sostegno alle famiglie, si realizza tramite un progetto educativo che prevede attività ludiche ed educative, e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei bambini, in relazione all’età. Il progetto educativo è orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e di sviluppo.

