Cinque auto elettriche donate al Comune di Comiso

Consegnate all’amministrazione comunale di Comiso, cinque veicoli elettrici Renault che saranno utilizzati per l’espletamento di servizi istituzionali. Si tratta di quattro Twingo e di un Kangoo express. Quest’ultimo sarà utilizzato per il servizio mensa. Una delle Twingo andrà in dotazione alla polizia municipale. Le altre tre per attività d’ufficio nell’ambito dei vari settori comunali, dall’ufficio tecnico alla pubblica istruzione passando per i servizi sociali. E’ stato il presidente della Multicar Spa Gruppo Amarù, Riccardo Amarù, a consegnare simbolicamente, nel corso di una cerimonia in piazza Fonte Diana, le chiavi al sindaco, Maria Rita Schembari, alla presenza del vicesindaco Roberto Cassibba, e degli assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano, del dirigente Nunzio Micieli oltre che di alcuni funzionari comunali. “E’ un primo acquisto – ha spiegato il primo cittadino – che permetterà in futuro di rinnovare l’intero parco mezzi con notevole risparmio in termini di costi di manutenzione, consumi, bollo (le auto elettriche sono esentate per tre anni) e assicurazione”. “Sono veicoli di ultima generazione a zero emissioni – aggiunge il presidente Amarù – che, dunque, contribuiranno a rendere sempre più vivibile l’ambito territoriale urbano. Abbiamo illustrato quali sono le caratteristiche di questi mezzi che forniranno un valido supporto agli operatori, trattandosi di sistemi innovativi che consentono di gestire al meglio le situazioni anche in condizioni di traffico intenso”.

