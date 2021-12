Banda “Belluardo-Risadelli”. Modica, concerto di Natale

La citta di Modica si prepara ad accogliere, nella spettacolare cornice di uno dei luoghi simbolo del Barocco della Val di Noto, la Chiesa Madre di S.Giorgio, il 6° Concerto di Natale della Banda città di Modica ‘Belluardo-Risadelli’ diretta dal M° Corrado Civello.

Il concerto, unico evento in città nel giorno della nascita di Gesù, vuole essere un segnale di rinascita anche musicale dopo lo stop per via della pandemia, di oltre un anno e mezzo.

Il concerto avra luogo sabato 25 dicembre alle 19. L’ingresso sarà rigorosamente gratuito ma con l’obbligo di Green Pass e di indossare la mascherina come da normative vigenti.

Salva