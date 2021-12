Modica anche quest’anno presente a Tourisma

È stato un vero successo, la partecipazione della città di Modica a Tourisma, Salone Internazionale del Turismo Archeologico di Firenze, che si è chiuso lo scorso 19 dicembre al Palazzo dei Congressi. Tre giorni in cui la Città di Modica è stata presente con uno stand catalizzando l’interesse dei visitatori con le sue diverse proposte museali. Sabato 18 si è inoltre tenuto, nell’elegante sala della Galleria, il convegno su “Modica Antica. Musei e Mostre” che ha registrato il tutto esaurito. Nel corso del convegno l’Assessore alla Cultura Maria Monisteri ha presentato i Musei e le collezioni della città, dal Castello dei Conti al Museo Civico, al Museo Ibleo con l’Etnografico e la collezione Insecta, all’anticipazione delle prossime aperture del Museo della Medicina ”Tommaso Campailla” e l’imminente esposizione, nelle sale di palazzo dei Mercedari, della collezione ornitologica e di animali impagliati dello storico Istituto Archimede.

L’esposizione è stata corredata da tre brevi e spettacolari documentari con splendide riprese aeree della città che ha suscitato una grande curiosità per lo scenografico paesaggio urbano di Modica.

Il Direttore di Tourisma, Piero Pruneti, ha dichiarato: ” Modica è un successo per tutta la Sicilia”. Il Direttore Onorario del Museo “F.L. Belgiorno”, Prof. Giovanni Di Stefano ha poi illustrato le diverse e preziose collezioni presenti al museo civico, affidando alla Prof.ssa Marcella Pisani l’approfondimento scientifico sull’hydria del “pittore di Modica” e sui resti della statua equestre in bronzo ora al Museo Civico. “Il ritorno di capolavori a Modica- ha dichiarato Di Stefano – è una politica culturale vincente e il successo ottenuto a Firenze ne è una magnifica prova. Con l’Assessore alla Cultura e con l’Ufficio beni culturali del Comune abbiamo già in programma nei prossimi mesi altri importanti rientri di reperti archeologici. Siamo già proiettati oltre Firenze per nuove attività per i beni culturali di Modica”. La presentazione della città si è poi conclusa con un’apprezzata degustazione di cioccolato di Modica IGP e ai partecipanti è stata distribuita una tavoletta con l’incarto dedicato a Firenze e Dante, fornite dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica. L’apprezzamento per questo gesto verso Firenze e Dante è stato espresso in conferenza stampa dal Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Modica a Tourisma, il cuore della Sicilia.

