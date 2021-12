Scicli vince a Belpasso. Chiuso il girone di andata

Si chiude il girone di andata del Campionato di Prima Categoria. Lo Scicli C.R. al giro di boa chiude al 4° posto in classifica a 17 punti, a soli 2 lunghezze dal terzo posto occupato dal Pro Chiaramonte. 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte di cui 3 rimediate nelle prime tre gare. Dopo un avvio di campionato in salita, la società ha optato per il cambio di panchina e al posto di Cervillera sono arrivati Angelo Tasca e Giovanni Gazzè. I ragazzi del Presidente Angelo Massari si sono ricompattati e hanno cominciato a esprimere un buon calcio e anche grazie ad alcune operazioni di calciomercato dei Direttori Puglisi e Cannella che hanno inserito nuovi elementi alla rosa come Spitale, Giudice, Carbone, Gazzè la squadra ha risalito le posizioni in classifica. 20 reti realizzate, terzo miglior attacco del campionato e 19 reti subite che però sono la nota dolente di cui 10 subite in sole 2 trasferte (Vizzini e Chiaramonte ). Marcatori della squadra sono il Capitano Peppe La China con 4 reti, seguito da Ruben Aprile con 3 reti e dal nostro fuoriquota 2004 Massari Carmelo anche lui con 3 goal e poi Spitale Mattia con 2 reti. Adesso la sosta natalizia e poi alla ripresa, a gennaio 2022 subito un impegno importante, la sfida in casa della capolista Atletico Gela ancora imbattuta. La squadra del duo Tasca Gazzè lavorerà duramente durante la sosta per essere pronta fisicamente e mentalmente ad affrontare il ritorno nelle migliori condizioni e soprattutto per dare continuità agli ultimi risultati positivi. In settimana la società ha convocato l’intera rosa in un noto locale della città per la consueta cena di natale e lo scambio di Auguri con la presenza di tutta la squadra, i Dirigenti e anche l’intera squadra del Calcio Femminile del Mister Alessandro Epiro che tante soddisfazioni e lustro sta dando allo Scicli C.R.

