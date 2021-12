Enrichetta Guerrieri di Modica vicepresidente nazionale Movimento Difesa del Cittadino

“Sono particolarmente felice di presiedere il Movimento Difesa del Cittadino nel 35° anno di vita dell’associazione. Ringrazio i delegati che all’unanimità mi hanno manifestato la loro fiducia affidandomi la responsabilità di rilanciare e consolidare la presenza MDC in un mo- mento di particolare difficoltà per il Paese, per le famiglie e le imprese a causa della pan- demia. Nei prossimi 5 anni MDC sarà impegnato della digitalizzazione dei servizi di infor- mazione e assistenza dei cittadini, a rafforzare le alleanze con le associazioni più vicine come idealità e modello di consumerismo, ad aprirsi a nuove collaborazioni con il mondo del volontariato e dell’ambientalismo”. Queste le parole di Antonio Longo dopo l’elezio- ne a Presidente del Movimento Difesa del Cittadino, avvenuta al termine dei lavori del X Congresso Nazionale dell’Associazione, svoltosi nei giorni scorsi.

L’Assemblea ha inoltre eletto quali Vicepresidenti: Eugenio Diffidenti, Peppino Nuvoli, Enrichetta Guerrieri e Cristina Rosetti.

Enrichetta Guerrieri, di Modica, è l’unica siciliana eletta tra i vicepresidenti. Ha fondato il circolo locale (allora si chiamava così) del Movimento nel lontano 1997, è definita da tutti a livello nazionale “la decana”. Poi è arrivata la sede provinciale di Ragusa la cui dirigenza ha lasciato nel 2008 candidandosi alle comunali. Eletta al Consiglio Comunale di Modica in una lista civica, è tornata a fare parte esclusiva di Mdc dopo 8 mesi. Più volte le è stato chiesto di candidarsi anche alle regionali.

Il suo far politica è nella libertà di dire sempre la sua, e sempre nell’interesse di chi non riesce a farsi ascoltare. Ha rivestito nel tempo varie funzioni all’interno di MdC fino alla elezione come Presidente MdC Regione Sicilia nel 2016. Da sempre si occupa di Terzo Settore e ama i progetti che la vedono presente nelle classi dei ragazzi (dai 9 anni ai 18 anni). La tenacia è la sua caratteristica caratteriale. Oggi fa parte di tante altre realtà associative del territorio: socia fondatrice di Ipso Facto con lo Sportello Antiviolenza Fuori dall’Ombra in cui ricopre il ruolo di operatrice, responsabile per la provincia di Ragusa dell’Associazione Nazionale Sindrome Fibromialgia, responsabile per Modica della Rete Civica Della Salute, socia più anziana del Presidio di Modica di Libera, da ultimo, in ordine di tempo, è volontaria de La Misericordia nel progetto accoglienza in Pronto Soccorso al Maggiore di Modica. È una persona positiva, ottimista e cerca di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Non ama essere adulata, rifugge anche dal semplice grazie. Crede sempre in quello che fa, non scende a compromessi anche se le capita spesso di mediare.

“Sono felicissima per questa nomina, un incarico di responsabilità che sono pronta a seguire con massimo impegno – spiega la Guerrieri – Mi farò ulteriormente portavoce della Sicilia ma anche delle esigenze che arrivano dalle altre regioni italiane. Nell’Italia della burocrazia e dei diritti calpestati c’è tantissimo da fare e il Movimento prosegue le sue azioni cercando di sollecitare chi di competenza per trovare soluzioni alle tante problematiche che colpiscono i cittadini”.

