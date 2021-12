Santa Croce calcio, è crisi profonda. Lucenti si dimette da allenatore

La sconfitta di domenica contro la Virtus Ispica ha aperto una importante crisi tecnica all’interno del Santa Croce calcio. Al triplice fischio finale l’allenatore Gaetano Lucenti ha rassegnato le sue dimissioni, rimettendo il suo mandato nelle mani della società che dovrà decidere se accettarle o meno. domenica sera al rientro in sede il massimo organo societario si è riunito con a capo i due presidenti, il direttore generale e una folta rappresentanza di dirigenti. Dopo una lunga discussione si è deciso di aggiornare tutto a Lunedì sera, intanto, però si è optato per proclamare il “silenzio stampa” e di redigere un comunicato stampa che uscirà in settimana, nel quale si comunicheranno ufficialmente le decisioni che il Consiglio Direttivo prenderà in merito al delicato momento che la squadra sta attraversando.

