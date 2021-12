Parcheggi disabili non rispettati, Brumotti a Modica

L’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, questa volta giunge in provincia di Ragusa, esattamente a Modica e sorprende numerosi automobilisti “furbetti”.

L’inviato ha dato filo da torcere a tutti gli automobilisti che privi di tagliandino sono stati sorpresi ad invadere in pieno il posto disabili, talvolta anche in presenza di evidente segnaletica. Diverse le scuse accampate dagli automobilisti. Pioggia di “ammende” per loro. Diverse anche le reazioni: qualcuno infastidito ha alzato i toni nonostante l’evidente abuso nel parcheggiare su un posto riservato ai disabili.

