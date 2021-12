Territorio Ragusa. “Riqualificazione stadietto via delle Sirene sfugge all’Ente”

L’impianto di via delle Sirene doveva essere riqualificato entro il 10 giugno scorso, a 180 gg dalla consegna dei lavori.

Il progetto era stato annunciato per un costo di 800.000 euro, finanziato dal Credito Sportivo, grazie all’interessamento del CONI.

Nel giugno scorso, si vociferava che, forse, prima dell’estate avrebbero consegnato qualche campetto, sperando che il completamento dell’opera si sarebbe potuto ottenere dopo la stagione estiva.

Altre voci, che si infittivano in mancanza di comunicazioni ufficiali dell’amministrazione, fornivano indiscrezioni su consistenti integrazioni delle somme necessarie, che avrebbero fatto arrivare il costo totale dell’opera a circa 1.400.000 euro, ma di questo non ci sono conferme.

La conferma è quella di queste ore: con un comunicato dell’Ufficio Stampa l’amministrazione informa che è stato pubblicato l’avviso di procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse, per l’appalto dei lavori di completamento dell’impianto sportivo di via delle Sirene a Marina di Ragusa.

Termine di presentazione delle offerte della gara, il cui importo a base d’asta è di 356.611,57 euro, è fissato per giorno 31 dicembre 2021.

Fin qui la ricostruzione dei fatti secondo Michele Tasca e Angelo La Porta, rispettivamente presidente dell’Esecutivo di Territorio Ragusa e Presidente di Territorio marina di Ragusa, che già alla fine dello scorso mese di giugno avevano, con una nota inviata alla stampa, rilevato il grave ritardo nella consegna dell’opera e paventavano la possibilità di notevoli integrazioni al costo totale.

Allora i vertici di Territorio rilevavano i forti ritardi nella consegna di tante opere pubbliche, vanto di questa amministrazione.

Oggi, Tasca e La Porta, senza mezzi termini, affermano che la situazione, forse, sfugge di mano all’amministrazione e al Sindaco in particolare che potrebbe essere vittima di alcune leggerezze dell’assessore al ramo.

“Troppi ritardi in tante opere pubbliche, ma per l’impianto di via delle Sirene si inserisce anche una inspiegabile lievitazione dei costi, più che raddoppiati. Ci riserviamo, aggiungono Tasca e La Porta, di mettere assieme tutte le delibere e le determine per i lavori in via delle Sirene, ci dovranno spiegare cosa accade, quando si pensa che l’opera sarà consegnata e quale sarà il costo finale di questo progetto che era stato annunciato come di un progetto di eccellenza, ennesima occasione di rilancio per Marina di Ragusa.

Al momento i rilanci sono quelli dell’impresa che potrebbe aiutare a fare chiarezza, come chiarezza potrebbe fare il Direttore dei lavori, stante il perdurante silenzio di Sindaco e Assessore” così concludono Michele Tasca e Angelo La Porta che ribadiscono: “La situazione è sfuggita di mano al Sindaco Cassì”

