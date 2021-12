Modica. Donati 500 pandori di concerto con l’Azienda RE/MAX

Anche quest’anno l’Azienda RE/MAX Prima Classe, operante nel settore dell’intermediazione immobiliare, ha voluto fare un gesto di altruismo, rivolgendo il proprio pensiero alle persone in difficoltà. In questo periodo ogni famiglia desidera preparare la festa più bella dell’anno in armonia con i propri cari, addobbando la tavola con le specialità di Natale a cominciare dal panettone. Ecco perché lo Staff di Remax in sintonia con l’Amministrazione comunale di Modica, ha pensato di condividere questa festa con le famiglie che si trovano a vivere momenti di difficoltà. Infatti, proprio in questi giorni sono stati consegnati al Comune di Modica 500 pandori da donare ai più bisognosi, un gesto pensato e voluto da Andrea Russo, e condiviso da tutto lo staff di RE/MAX, – e dall’Amministrazione comunale di Modica. – Ho accolto con entusiasmo ha dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate – l’idea di poter condividere la festa di Natale con quanti, per vari motivi si trovano a vivere da soli e con tutti quelli che trascorrono le giornate nei centri anziani, oppure sono ospiti nelle case di riposo, proprio con loro vogliamo condividere questo momento magico che ogni anno ci regala il Natale. Un sentito grazie, ai volontari della protezione civile per la preziosa collaborazione, grazie al loro supporto è stato possibile recapitare a ognuno il panettone, così centinaia di persone potranno sentire di più l’aria della festa grazie alla sinergia tra pubblico e privato, siamo riusciti nell’intento di regalare a tutti anche con un piccolo gesto un sereno e felice Natale.

