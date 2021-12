Messico. Crolla ponte sospeso: 23 feriti, 5 in gravi condizioni

Il crollo di un ponte sospeso in una comunità rurale nello stato meridionale di Oaxaca, in Messico, ha provocato 23 feriti, cinque dei quali versano in gravi condizioni. Il Coordinamento della protezione civile di Oaxaca ha affermato che la maggior parte dei feriti ha riportato fratture multiple, sono stati trasferiti negli ospedali di Puerto Escondido (sei adulti e quattro minori) e 13 a Nopala (sei adulti e sette minori), entrambi situati nello stato di Oaxaca. Il capo della Pubblica sicurezza di Oaxaca, Dalia Banos, ha spiegato che il ponte, che serve per attraversare un corso d’acqua nella zona di Canada de Guadalupe Temaxcaltepec, è crollato quando un folto gruppo di persone, che aveva festeggiato in un locale della zona, ha sovraccaricato il ponte, causando il cedimento della struttura.

