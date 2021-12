Modica. Festival di CinemaPoesia “Versi di Luce”: i premiati.

Si è conclusa sabato 18 dicembre la tredicesima edizione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce”, patrocinato dal Comune di Modica, organizzato dal “CineClub 262”, con la collaborazione del “Club Amici di Salvatore Quasimodo”.

L’edizione appena conclusa ha ricevuto anche il sostegno di organismi importanti e d’eccezione come “Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo”, “Sicilia FilmCommission”, “Ministero per i Beni e le Attività Culturali – MIBAC – Direzione Generale per il Cinema”, “Agenzia per la Coesione Territoriale” e “Sensi Contemporanei”.

Sono pervenuti tantissimi videoclip, cortometraggi, lungometraggi, opere di videoarte e di videopoesia da tutto il modo: oltre che dall’Italia, anche da Canada, USA, Francia, Gran Bretagna, Austria, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Brasile, Messico, Australia, Cina, Spagna, Turchia, Albania, Russia, ecc., solo per citarne alcuni.

Intensa e interessante, quindi, la programmazione del “Versi di Luce” con le proiezioni continue tra la Fondazione Grimaldi e la Cineteca, nel corso dei tre giorni di evento, delle opere audiovisive selezionate tra quelle partecipanti al concorso, incontri culturali, una mostra fotografia storica di “Versi di Luce”, la terza edizione di “Giovani Versi di Luce”, ecc.

Nel corso della serata finale che si è tenuta sabato 18 dicembre in una Sala Conferenze della Fondazione Grimaldi di Modica gremita, alla presenza di un pubblico appassionato (ma sempre con il rispetto ferreo delle misure di sicurezza vigenti) sono stati conferiti i tre Premi Speciali “Una Voce” al critico cinematografico e storico del cinema Franco La Magna, “Musica e Poesia” alla cantante Tosca e “Teatro e Poesia” all’attore e regista Giancarlo Zanetti.

La serata, condotta da Carmen Attardi, ha avuto inizio con il saluto del Presidente della Fondazione Grimaldi, Avv. Salvatore Campanella, che ha sottolineato il suo entusiasmo per la realizzazione del Festival e ha posto le basi per future iniziative culturali da svolgere all’interno della Fondazione. L’Avv. Campanella ha anche mostrato tutto il suo compiacimento nel vedere tanti giovani gravitare intorno al “Versi di Luce”, giovani che hanno “invaso pacificamente” la Fondazione, segno di una nuova era creativa.

La programmazione ha visto anche il conferimento da parte del Direttore artistico Angelo Piccione del Premio “Giovani Versi di Luce” come migliore cortometraggio a “Luce dal passato”, corto presentato dalla classe II C dell’I. C. “Santa Marta – Ciaceri” di Modica, con l’assistenza del professore Marco Iapichino, e della Menzione speciale al corto “Invictus” presentato dalla classe 4MSB dell’I.S. “G. Verga” di Modica, Liceo Musicale e Coreutico, con l’assistenza dei professori Marianna Cannizzaro, Raffaele Petralia e Gaetana Iacono.

Ecco i vincitori del concorso internazionale, selezionati dalla giuria con presidente il critico cinematografico Renato Scatà.

Sezione “Videoclip”: premio “Versi di Luce” per migliore Videoclip a “Notte” di Giulia Paolombino (Italia).

Sezione lungometraggi: prima Menzione speciale a “Oklahoma mon amour” di Carolina Rueda (USA), seconda menzione speciale a “Il suono della voce” di Emanuela Giordano (Italia), terza menzione speciale a “Come niente” di Davide Como (Italia). Primo premio sezione lungometraggi a “Lawrence” di Giada Diano ed Elisa Polimeni (Italia).

Sezione Videoarte: prima menzione speciale a “Kaeru” di Elias Djemil (Canada), seconda menzione speciale a “Senza ossigeno” di Liliane Mutti (Francia). Primo premio sezione Videoarte a “Dolorem Ipsum” di Antonello Matarazzo (Italia).

Sezione Cortometraggi: prima menzione speciale a “Con i pedoni tra le nuvole” di Maurizio Rigatti (Italia), seconda menzione speciale a “La grande onda” di Francesco Tortorella (Italia). Primo premio sezione Cortometraggi a “Inverno” di Giulio Mastromauro (Italia).

Nel corso della serata sono stati proiettati i contributi video dei premiati nelle varie sezioni ed è stata anche donata al referente dell’Anffas di Modica Giovanni Provvidenza una foto della mostra di “Versi di Luce” che ha immortalato gli attori dell’Associazione che hanno partecipato ad una delle edizioni del Festival, cimentandosi sul palcoscenico nell’interpretazione di una poesia di Quasimodo.

“In pietra mutata ogni voce”: resta forte e chiaro il claim della tredicesima edizione del “Versi di Luce”, in nome dell’emozione e della bellezza che muovono il mondo.

Alla prossima edizione, la n. 14: perché è la continuità a fare la differenza e il “Versi di Luce”, cresciuto in maniera esponenziale edizione dopo edizione, è differente per natura e anima.

Il Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” 2021 sarà visibile in streaming martedì 21 dicembre (per i dettagli consultare il sito www.versidiluce.com).

