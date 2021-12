Ragusa. Promossa la 40esima edizione de “Il Presepe negli Iblei”

Anche quest’anno il Libero Consorzio Comunale di Ragusa promuove il concorso “Il Presepe negli Iblei”.

L’iniziativa, ormai una tradizione nel territorio ragusano, è giunta alla 40esima edizione. Sono tre le categorie di partecipazione previste: privati, comunità scolastiche, comunità religiose o pubbliche. La partecipazione è esclusa ai presepi viventi.

A causa delle restrizioni imposte dalle misure nazionali e locali per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Commissione, appositamente nominata, non potrà procedere ai sopralluoghi dei singoli presepi, ma esaminerà la documentazione fotografica (massimo 10 foto) e/o video (della durata massima di 60”) dei presepi in concorso, che i partecipanti dovranno trasmettere, assieme alla domanda di partecipazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.turismo@provincia.ragusa.it. I termini scadranno al termine delle festività natalizie.

Tutte le indicazioni contenute nel bando sono illustrate e consultabili presso l’Urp di questo Ente e sul sito istituzionale www.provincia.ragusa.it. Per chiarimenti ed informazioni tel. 0932 675374/270. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito modello disponibile, dovrà indicare, oltre ai dati identificativi completi del partecipante, anche la categoria per la quale si intende concorrere. Gli allestimenti presepiali verranno valutati sulla base dei criteri: proporzioni, espressività religiosa, illuminazione e materiali usati.

