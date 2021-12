Incidente in Contrada Guadagna a Scicli. Giovane rischia amputazione

Un giovane sciclitano rischia l’amputazione di una gamba a seguito di un incidente stradale dai contorni da chiarire, verificatosi la scorsa notte in Contrada Guadagna. Si sono scontrati un’autovettura condotta da uno straniero uno scooter a bordo del quale erano due sedicenni. L’automobilista si è allontanato ed il veicolo è stato poi ritrovato. L’uomo si è successivamente presentato in caserma dicendo di essere fuggito perchè in stato confusionale. E’ stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi. I due giovani sono stati trasportati dal 118 all’ospedale a Modica. Uno è stato, successivamente, trasferito a Catania e rischia una gamba mentre l’altro è stato operato al “Maggiore” d’urgenza per l’asportazione della milza. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri.

