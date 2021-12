Calcio. Il Mazzarrone capolista passa a Modica

Seconda sconfitta consecutiva per il Modica di Giancarlo Betta che allontana fortemente la vetta visto che corsaro, al “Vincenzo Barone”, è stata la capolista Mazzarrone. I rossoblù ancora una volta non riescono ad essere incisivi abbastanza e non vanno oltre una sterile supremazia. Gli ospiti sono stati molto ordinati, con una difesa che ha lasciato pochi sbocchi agli avanti modicani. I giallorossi ospiti sono passati al 61’ con Bah. Molto più reattivi gli uomini di Costanzo che anticipano e partono veloci mentre il Modica è più compassato e lento. Kebbeh si muove ma conclude poco, Drago è evanescente ed i maggiori pericoli, si fa per dire, arrivano da qualche tiro di Gatto. Per la dirigenza rossoblù ed il tecnico Betta una pausa di campionato quanto mai opportuna per riflettere sul da farsi per rimettere in marcia i rossoblù.

Le due squadre si affrontano a viso aperto davanti ad un numeroso pubblico. Il Mazzarrone tiene e non si fa impaurire dalle folate rossoblù. Al 37’ ci prova Gatto con un tiro da fuori ma Parlabene c’è. Al 45’ Di Nora serve una palla filtrante ad Incardona. Uil neo portiere modicano Dome esce a valanga e prende palla e giocatore sventando la minaccia innescando le proteste vibranti degli ospiti. Nell’occasione Incardona si infortuna e viene sostituito. Nel secondo tempo Il Modica sembra essere più convinto di sé ma il gol gela giocatori e pubblico. Palla in uscita verso Kebbeh che viene anticipato da Amadou, che a sua volta lancia Bah in corridoio. Il centrocampista entra in area e trafigge Dome in uscita. Betta rimescola le carte con Tripoli e Novello ma non ci sono gli effetti sperati. Forcing finale modicano e Gatto con una palla sporca sfiora il palo. Vince il Mazzarrone e vola.

Modica-Mazzarrone: 0-1

Rete:: Bha al 61’

Modica: Dome, Musso, Toscano, Gatto, Vindigni, La Cognata, Cavallo (20’st Novello), Pellegrino, Drago (20’st Tripoli), Kebbeh, Butera. All. Betta

Mazzarrone: Parlabene, Amadou, Rpaj, Provenzano, Puglisi, Ravalli, Di Nora, Bha, Bonaccorsi, Di, Rosa, Incardona (1’st Maiorana) All. Costanzo

Arbitro: Guzzone di Enna

