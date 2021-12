Due amiche tentano suicidio a Donnalucata. Una muore

Due giovani donne hanno tentato il suicidio lanciandosi nel mare di Contrada Timperosse a Donnalucata. Una, 33 anni, è riuscita nell’intento, l’altra ha avuto un ripensamento e si è salvata. Ora si trova all’Ospedale Maggiore di Modica. Le due amiche, entrambe del Nord Italia, erano arrivate nel pomeriggio da Giarratana a bordo di un taxi. Giunte a Donnalucata, nello sciclitano, hanno compiuto l’insano gesto. Una delle due, come si diceva, ci ha ripensato ed ha chiamato i soccorsi. Per la 33enne, però, non c’era più nulla da fare. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e 118.

Salva