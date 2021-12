Modica, minibond sostenibile da 1,5 milioni di Bibite Polara

Un prestito obbligazionario da 1,5 milioni di euro per sette anni, emesso da Bibite Polara di Modica è stato sottoscritto da UniCredit, con la garanzia di Mediocredito Centrale attraverso il Fondo di garanzia per le PMI, gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Bibite Polara è un’azienda che produce da 70 anni bibite gassate con metodi artigianali e attrezzature moderne ed in grado di offrire la più elevata qualità ai consumatori e che negli ultimi anni, grazie ad apprezzare ricette è letteralmente esplosa.

Con l’emissione del prestito obbligazionario Bibite Polara, grazie al supporto di Nativa in qualità di Sustainability Advisor, si propone obiettivi significativi e ambiziosi in ambito sociale e ambientale coerenti con i criteri ESG: garantire un approvvigionamento di energia elettrica interamente da fonti rinnovabili anche attraverso l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico, utilizzare plastica riciclata nel packaging e ottenere la certificazione SA8000.

A Bibite Polara verrà riconosciuta da UniCredit una premialità nella forma di una riduzione del tasso cedolare al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati al momento dell’emissione del prestito obbligazionario.

“UniCredit- ha dichiarato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia – è sempre in prima linea a supporto della crescita sostenibile delle imprese e questo intervento ci consente, con una forma di finanziamento alternativa come i minibond, di sostenere i progetti di investimento e innovazione di Bibite Polara. Confermiamo pertanto il nostro impegno a supporto dei piani di crescita delle aziende del nostro territorio”.

