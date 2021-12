Scicli, presentata ufficialmente candidatura a sindaco di Marino

A Palazzo Bonelli-Patanè, oggi, si è tenuta la conferenza di presentazione della candidatura a Sindaco del Consigliere Comunale Mario Marino, moderata da Giorgio Liuzzo,, insieme ai Coordinatori dei movimenti civici a supporto del progetto moderato, cattolico e popolare che si sta costruendo: Debora Iurato, per SiAmo Scicli, Matteo Giannì, per Scicli al Centro, Sabrina Micarelli, per Obiettivo Comune, e Peppe Puglisi, per Libertà Popolare.

“Scenderemo in campo perché Scicli merita un Sindaco a tempo pieno, merita un’Amministrazione all’altezza della sua storia – spiegano dalla coalizione-.. Mario Marino mette a disposizione la sua esperienza di 40 anni nella Pubblica Amministrazione a servizio della comunità che noi tutti amiamo, a servizio della nostra Scicli. Quello che stiamo costruendo è un progetto inclusivo che guarda alla Scicli del domani, che vuole far tornare a sognare questa Città. Un progetto moderato e popolare che vuole fare del civismo una locomotiva trainante ed aperta. Un progetto dove all’interno vi sono sensibilità, sia politiche che culturali, differenti, ma unite dalla volontà di essere a servizio di Scicli”.

Particolare attenzione è stata posta sulla programmazione dei lavori pubblici, sulla crisi idrica, sul recepimento dei finanziamenti europei e regionali, sull’agricoltura ed il mercato di Donnalucata, sull’imprenditoria giovanile e digitale, sulla riorganizzazione degli uffici comunali e la centralizzazione, nonché l’incrocio, dei dati a disposizione dei singoli settori dell’Ente, sull’associazionismo di quartiere, sulle politiche sociali e la rivitalizzazione culturale ed artistica di Scicli.

