Telethon e Anffas insieme per la ricerca

Fondazione Telethon e Anffas: insieme per la campagna di dicembre 2021 “La Ricerca dona, dona per la Ricerca”! Anche per quest’anno Anffas ha deciso di proseguire la collaborazione con la Fondazione Telethon – avviata ormai dal 2014 – aderendo, a livello nazionale, alla Campagna di dicembre 2021 “La Ricerca dona, dona per la Ricerca” con l’obiettivo di promuovere la ricerca genetica sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie rare.

L’obiettivo a fondamento di tale adesione è, infatti, quello di portare all’attenzione dell’opinione pubblica, dei media e della società tutta, la realtà delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie, accrescendo la consapevolezza dell’importanza che la ricerca scientifica, soprattutto a seguito dell’evento pandemico in corso, rappresenta per migliorare la Qualità di Vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo nonché dei loro familiari. Anffas conferma ancora una volta il suo desiderio di sostenere la Fondazione e i suoi partner cogliendo la sfida di esserci, nelle piazze, sui territori locali e in tutti i modi previsti dalla suddetta Campagna per la ricerca e per la quale la Anffas Tutta non può esimersi dal dare il proprio prezioso contributo!

