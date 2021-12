Modica. Pagamenti concernenti la TARI 2021. I chiarimenti

In merito all’avviso che ogni famiglia sta ricevendo concernente il saldo Tari per l’anno 2021, dall’ente modicano si ritiene opportuno fare delle precisazioni. Il saldo è articolato in quota fissa e quota variabile. Ad esempio, le agevolazioni/esenzioni tariffarie sono calcolate sulla quota variabile, gli immobili a uso abitativo (categoria catastale A), o quello di residenza anagrafica per i quali non è stata chiesta alcuna agevolazione, subiscono la quota variabile per intero, cosi come gli immobili quali garage, categoria C/6, che non sono pertinenze di altri immobili in categoria A. Invece, i garage qualificati come pertinenza, pagano solo la quota fissa. Le tariffe in questione, si riferiscono all’anno solare e sono distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una variabile. Per quanto riguarda le utenze domestiche, la quota fissa è calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommato a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti. La quota variabile e invece costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. E’ possibile chiedere la rettifica degli avvisi, in caso di riscontro di eventuali errori, inviando una mail a: ufficio.tari@comune.modica.rg.it, i documenti corretti saranno inviati allo stesso indirizzo che ne ha fatto richiesta.

