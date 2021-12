Modica, Versi di Luce. Un Festival dai percorsi straordinari

La tredicesima edizione del Festival internazionale di CinemaPoesia “Versi di Luce” ha iniziato il suo viaggio e Modica si affaccia ancora una volta dal balcone sul mondo, abbracciando nazionalità diverse, raggiungendo Paesi e persone vicini e lontani geograficamente, ma tutti uniti dall’unico filo conduttore del “Versi di Luce” e dalla parola magica coniata per l’occasione: “CinemaPoesia”.

La potenza di questo sodalizio è davvero straordinaria.

E a conferma di ciò, basta dare un’occhiata al programma della seconda giornata di Festival che, come è stato per la prima giornata, è interessante e da annotare in agenda.

Venerdì 17 dicembre si parte alle ore 9.00 con “Giovani Versi di Luce”, l’iniziativa dedicata alle scuole della provincia e l’evento verrà realizzato in streaming, tenuto conto delle misure di sicurezza vigenti.

Alle ore 10.00 alla Cineteca modicana verranno proiettati i Lungometraggi in concorso: Lawrence di Giada Diano ed Elisa Polimeni (Italia), Oklahoma mon amour di Carolina Rueda (USA).

Alle ore 18.00 il programma prevede Loop Videoarte e Videopoesia in concorso alla Fondazione Grimaldi (Sala Mostre): Kareu di Elias Djemil (Canada), Lady Lazarus di Bianca Serena Truzzi (Italia), I am soil breaking off di Paoloma Sierra (USA), Madame Jarrar di Mathieu Samaille (Canada), Out of breath di Liliane Mutti (Francia), Legacy di Pamela Falkenberg e Jack Cochran (Canada), Stay away di Mathieu Samaille (Canada), Tidal di David Bickley (USA), Dark Myriad 70 di Eta Dahlia (United Kingdom), L’infinito di Riccardo De Angelis e Romeo Marconi (Italia), To Thaliarchus di Martin Zillner ed Eik Kohlbauer ( Austria), Dolorem Ipsum di Antonello Matarazzo (Italia), Shift Simmers Slips di Lars Nagler (Germania), Unspeakable di Luis Damas (Portogallo), Rebirth of Venus di Robin Noorda (Paesi Bassi).

Sempre alle ore 18.00 alla Fondazione Grimaldi (Sala Conferenze) si svolgerà l’appuntamento “Simone Massi e Julya Gromskaya: animatori di arte e poesia. Conversazione con gli autori.”, a cura di Tiziana Spadaro e Renato Scatà.

A seguire verranno proiettati i cortometraggi fuori concorso L’infinito di Simone Massi e Fiumana di Julya Gromskaya.

Alle ore 19.00 Cortometraggi in concorso (Fondazione Grimaldi – Sala Conferenze): Deathmate di Luca di Paolo (Italia), Con i pedoni tra le nuvole di Maurizio Rigatti (Italia), Fase 3 di Omar Nedjari (Italia), La solitudine di Roberto di Napoli (Italia), Marko di Marko Santic (Croazia), La grande onda di Francesco Tortorella (Italia).

Nella serata, alle ore 20.30, ci sarà la proiezione di un Lungometraggio in concorso (Fondazione Grimaldi – Sala Conferenze): Come niente di Davide Como (Italia).

Il programma dettagliato della tre giorni è consultabile nel sito www.versidiluce.com.

L’accesso è consentito con Greenpass rafforzato ed è necessario l’uso della mascherina.

Salva