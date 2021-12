Modica. La Scuola di S.Elena diventa un osservatorio astronomico

Il plesso scolastico S.Elena, sede staccata dell’I.C. “S.Marta-Ciaceri” di Modica, si è trasformato in un piccolo ma vivace centro di osservazione astronomica per tutte le classi di terza media sulla base di un Progetto di Astromitologia voluto fortemente dai docenti dei dipartimenti di Lettere e Scienze Matematiche dell’Istituto e conta di diventarlo al più presto per gli altri suoi giovani studenti. Il progetto, dal titolo “Uscimmo a riveder le stelle…”, si pone l’obiettivo di guidare gli allievi dell’istituto alla scoperta di una scienza interessante e affascinante come l’astronomia e del suo legame con la tradizione mitologica di molte popolazioni. Gli alunni hanno così avuto l’occasione di accorgersi di quanta straordinaria bellezza hanno a portata di mano, osservando sia i pianeti e i loro satelliti attraverso un potente telescopio in dotazione della scuola sia le costellazioni visibili a occhio nudo nella mappa celeste del mese di dicembre. All’insegna dell’educazione ad uno sviluppo sostenibile che difenda il cielo come eredità universale dell’uomo, sdraiati a terra, al buio e con il naso all’insù, i giovani allievi si sono potuti così identificare nelle storie degli eroi mitici ascoltate al chiarore delle innumerevoli stelle presenti alle quali hanno chiesto di realizzare i loro sogni e desideri. Un’esperienza sicuramente indimenticabile, che li aiuterà a vedere e a dare compimento a quella parte di infinito che portano dentro di sé; e allora, come recita un vecchio motto: “Per aspera ad astra!”.

Salva