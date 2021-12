Poste italiane. 123.400 vaccini Moderna in consegna in Sicilia

Da oggi SDA recapiterà in Sicilia una nuova fornitura di vaccini anti-Covid. Si tratta di 123.400 dosi Moderna, in consegna dal corriere espresso di Poste Italiane presso le farmacie ospedaliere dell’Isola a Palermo (30.500 fiale), Giarre (27.500), Milazzo (15.500), Agrigento (10.700), Erice Casa Santa (10.500), Siracusa (10.000), Ragusa (8.000), Caltanissetta (6.500), Enna (4.000) e Augusta (200).

Dall’inizio dell’anno in provincia di Ragusa sono state quasi 150mila le dosi di vaccini anti-COVID19 consegnate da Poste Italiane. Per tutto il 2021 l’approvvigionamento non si è mai fermato; grazie ai 38 mezzi speciali di SDA, il corriere espresso del Gruppo, destinati esclusivamente a questo tipo di trasporto e attrezzati per l’occasione con celle frigorifere, sono stati consegnati anche oltre 100 milioni di kit vaccinali per la somministrazione dei vaccini a livello nazionale.

In particolare, nella sola provincia di Ragusa nel corso dell’anno sono state prenotate tramite il portale web circa 400mila dosi e ne sono state somministrate oltre 500mila. Tutto questo anche grazie ai 34 ATM Postamat presenti nella provincia e ai 130 portalettere in grado di effettuare il servizio per i cittadini.

Un sostegno alla campagna vaccinale italiana che ha visto Poste Italiane contribuire anche con la propria infrastruttura tecnologica attraverso una piattaforma informatica in grado di gestire e coordinare le prenotazioni dei vaccini, che è stata messa a disposizione delle regioni.

Nelle 8 regioni – Sicilia inclusa – che hanno scelto la piattaforma web di prenotazione vaccini di Poste, è stata garantita la prenotazione e la somministrazione dei vaccini ad oltre 32 milioni di italiani tramite una continua tracciatura e un aggiornamento in tempo reale. Inoltre, sono stati attivati molteplici canali di prenotazione: oltre al portale web, i cittadini hanno potuto utilizzare il call center, come anche gli ATM Postamat e i portalettere dotati di palmare, in grado di finalizzare l’operazione di prenotazione del vaccino in pochi minuti. Gli stessi canali aziendali restano a disposizione per le prenotazioni delle vaccinazioni di prima e successive dosi da parte dei cittadini aventi diritto e dei target autorizzati dalla Regione Siciliana.

