Una nuova realtà a Scicli “Verace”

Verace nasce in una viuzza alle spalle di una delle più belle vie della Sicilia, Via Francesco Mormino Penna.

Come la via, anche il ristorante è in piena linea con gli stili e le linee del tardo-barocco, i dettagli infatti non mancano ma sono alleggeriti da una luce che crea un’ottima atmosfera all’interno.

L’idea di far incontrare l’eleganza e lo stile moderno caratterizzano Verace, dove è possibile gustare un’ottima sauté di vongole accompagnata da un buon vino oppure rilassarsi con uno dei cocktail preparati dal personale.

Anche se piccola, la sala è il punto di forza del locale. La luce tenue dà la giusta riservatezza ai clienti ed esalta la loro esperienza degustativa, l’angolo bar e la cucina a vista arricchiscono l’atmosfera e rendono i clienti partecipi dell’intero processo creativo. Tra le luci e le ombre del locale spicca l’acquario dove ovviamente le vongole veraci fanno da padrone.

Passeggiando tra le vie del centro storico di Scicli, in Via San Giovanni, 9 Verace vi attende per proporvi le prelibatezze della casa.

