Aerolinee: subito i commissari alle Camere di Commercio

Dopo l’approvazione dell’emendamento Prestigiacomo e altri sul riordino delle Camere di Commercio siciliane, Aerolinee Siciliane chiede l’immediata nomina dei commissari per seguire il dettato normativo. “La Sicilia ha bisogno di riportare ad una sano rapporto istituzionale le Camere di Commercio, la gestione delle imprese e delle infrastrutture. È evidente che la personalità del presidente Agen e di quanti sono stati scelti da lui in questi anni per amministrare beni pubblici, tra i quali figurano gli aeroporti di Catania e di Comiso, ha prodotto danni forse irreparabili che impattano gravemente anche sulla possibilità di avere un vettore siciliano che operi in Sicilia, con evidente vantaggio per imprese con sedi all’estero.” A dichiararlo è Luigi Crispino, presidente di Aerolinee Siciliane.

Negli ultimi mesi, ricorda Crispino, “Più volte il presidente Agen ha usato toni irridenti, se non accusatori, persino nei confronti dei parlamentari che hanno istituzionalmente messo un freno alle intenzioni del presidente ligure dei commercianti siciliani e degli enti che egli dirige, e afferma di controllare. Tra questi comparirebbe persino la Procura della Repubblica di Catania che, a dire del presidente camerale, in un’intervista recentemente diffusa, sarebbe stata sul punto di avviare un’inchiesta sulle attività parlamentari dell’on. Prestigiacomo.”

In attesa di sapere se i giudici a Catania consultino Agen prima di dare corpo alle loro iniziative o se sia stato lui in persona a sporgere denuncia contro persone che compongono organi costituzionali, Aerolinee Siciliane ha chiesto la rapida nomina di commissari lontani dall’attuale gestione “per avere anche all’aeroporto di Catania e di Comiso, persone integerrime e riconosciute per il loro equilibrio e che possano restituire a ciascuna organizzazione il proprio ruolo imparziale e funzionale.”

Salva